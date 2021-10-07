Кагарлицкий: «Ак Барсу» не хватает в большинстве «мусорного» гола, навала, агрессии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал итоги матча с «Металлургом» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Сложно что-то комментировать. Сегодня играли не так, как хотелось бы, где-то, наверное, не выполнили установку тренера, потому что во втором периоде у нас было много провалов, нас ловили на контратаках. В третьем не дожали.



Ощущаю персональную ответственность за качество реализации большинства? Конечно, мы получаем достаточно игрового времени в большинстве, много над ним работаем, общаемся между собой, но не идёт. Наверное, не хватает какого-то «мусорного» гола, навала, агрессии. Да, считаю, что я ответственен за это. И за концовку матча тоже – у нас было достаточно времени «6 на 4», должны были вытаскивать. У нас были моменты, чтобы спасти матч.



Я бы не сказал, что чересчур много пасов. Как-то с опаской играем. Может, надо расслабиться, где-то сыграть попроще. Повторюсь, где-то надо расслабиться, идёт какое-то давление, сами понимаем, что что-то не получается, голы не забиваем. Что-то надо исправить. Завтра отдохнём, потом снова сядем за компьютер, будем смотреть, общаться по этому поводу, что-то исправлять. Будем разговаривать с тренером, может быть, кого-то в спецбригадах поменяют местами.



«Магнитка» – очень хорошая команда, мы знали, готовились к этому. «Металлург» идёт на первом месте, выдал большую победную серию. Не думаю, что соперник что-то перевернул во втором периоде, скорее, мы где-то допустили это. Сыграли не так, как нужно, пропустили много контратак, которые не следовало допускать.



Не было установки играть во втором периоде первым номером. Это получилось само по себе. Может быть, почувствовали игру, стали рисковать, что, наверное, было неправильным. Не было установки играть первым номером, агрессивно. Всё по игре, но должны были страховать ворота, во многих моментах сыграть по-другому», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба клуба.