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Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва принесли «Тампе» крупную победу над «Флоридой»

Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва принесли «Тампе» крупную победу над «Флоридой»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», который завершился уверенной победой «молний» со счётом 5:2.

В составе «Тампы» по дублю на свой счёт записали форварды Кори Перри и Стивен Стэмкос, ещё по шайбе забросили Энтони Чирелли и Патрик Марун. За «Флориду» отличились Джо Торнтон и Оуэн Типпетт.

28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут и 1 секунду и записал на свой счёт две результативные передачи, продемонстрировав показатель полезности «-1». У его одноклубника и соотечественника Михаила Сергачёва также два голевых паса, но коэффициент полезности «+3» за 19.25 на льду.

21-летний российский вратарь «молний» Амир Мифтахов остался в запасе на этот матч.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Чирелли (Сергачёв) – 23:25' (5x5)   1:1 Торнтон (Tippett, Дюклер) – 29:49' (5x5)   2:1 Перри (Стэмкос) – 30:21' (5x5)   3:1 Перри (Сергачёв) – 37:36' (5x5)   4:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 40:20' (5x3)   5:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 40:46' (5x4)   5:2 Tippett (Луостаринен, Монтур) – 52:19' (5x5)   6:2 Maroon (Raddysh, Богосян) – 58:48' (5x5)
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