Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва принесли «Тампе» крупную победу над «Флоридой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», который завершился уверенной победой «молний» со счётом 5:2.

В составе «Тампы» по дублю на свой счёт записали форварды Кори Перри и Стивен Стэмкос, ещё по шайбе забросили Энтони Чирелли и Патрик Марун. За «Флориду» отличились Джо Торнтон и Оуэн Типпетт.

28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут и 1 секунду и записал на свой счёт две результативные передачи, продемонстрировав показатель полезности «-1». У его одноклубника и соотечественника Михаила Сергачёва также два голевых паса, но коэффициент полезности «+3» за 19.25 на льду.

21-летний российский вратарь «молний» Амир Мифтахов остался в запасе на этот матч.