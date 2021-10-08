Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва принесли «Тампе» крупную победу над «Флоридой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», который завершился уверенной победой «молний» со счётом 5:2.
В составе «Тампы» по дублю на свой счёт записали форварды Кори Перри и Стивен Стэмкос, ещё по шайбе забросили Энтони Чирелли и Патрик Марун. За «Флориду» отличились Джо Торнтон и Оуэн Типпетт.
28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут и 1 секунду и записал на свой счёт две результативные передачи, продемонстрировав показатель полезности «-1». У его одноклубника и соотечественника Михаила Сергачёва также два голевых паса, но коэффициент полезности «+3» за 19.25 на льду.
21-летний российский вратарь «молний» Амир Мифтахов остался в запасе на этот матч.
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