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Удивил ли вас выбор первых игроков в состав сборной России на Олимпиаду?

Удивил ли вас выбор первых игроков в состав сборной России на Олимпиаду?
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Сборная России объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года.

В число первых игроков вошли нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Удивил ли вас выбор первых игроков в состав сборной России на Олимпиаду?»

Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии, Швейцарии, Германии и Словакии.

Напомним, Андрей Василевский признан MVP прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, а Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 (8+24) очками.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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Овечкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России на Олимпийские игры 2022 года
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