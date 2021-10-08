Овечкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России на Олимпийские игры 2022 года

Сборная России объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».



В число первых игроков вошли нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также голкипер «Тампы» Андрей Василевский.



Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии, Швейцарии, Германии и Словакии.

Напомним, Андрей Василевский признан MVP прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, а Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 (8+24) очками.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.