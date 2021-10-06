Макдэвид — лучший в НХЛ, Кучеров — 4-й, Василевский — 6-й, Овечкин — 17-й по версии TSN

TSN на официальном сайте представил рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ.
Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, третьим — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
Лучшим из российских игроков стал Никита Кучеров (4-е место).
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Остон Мэттьюс («Торонто»)
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
6. Андрей Василевский («Тампа»)
7. Виктор Хедман («Тампа»)
8. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
9. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)
10. Александр Барков («Флорида Пантерз»)
...
17. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
…
26. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)
…
42. Евгений Малкин («Питтсбург»).
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