Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид — лучший в НХЛ, Кучеров — 4-й, Василевский — 6-й, Овечкин — 17-й по версии TSN

Макдэвид — лучший в НХЛ, Кучеров — 4-й, Василевский — 6-й, Овечкин — 17-й по версии TSN
Комментарии

TSN на официальном сайте представил рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ.

Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, третьим — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Лучшим из российских игроков стал Никита Кучеров (4-е место).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Остон Мэттьюс («Торонто»)
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
6. Андрей Василевский («Тампа»)
7. Виктор Хедман («Тампа»)
8. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
9. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)
10. Александр Барков («Флорида Пантерз»)
...
17. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

26. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)

42. Евгений Малкин («Питтсбург»).

Новость по теме
«Это ошибка». Экс-капитан «Вашингтона» рассказал, как просил убрать себя из звена Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021