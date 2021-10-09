Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Северсталью»

Сегодня, 9 октября, в Москве на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» «Динамо» принимало «Северсталь» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ и одержало победу со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).



На 9-й минуте Робин Пресс вывел гостей вперёд, однако уже на 15-й Егор Брызгалов сравнял счёт после передачи Михаила Фисенко. На 17-й минуте Дмитрий Рашевский впервые в матче вывел бело-голубых вперёд, а ему ассистировали Артём Волков и Роб Клинкхаммер. На 22-й минуте в большинстве Даниил Вовченко снова сделал счёт равным с передач Николая Тимашова и Якоба Стенквиста, а на 31-й также в большинстве Вадим Шипачёв принёс динамовцам победу. В качестве ассистентов выступили Станислав Галиев и Вячеслав Войнов.