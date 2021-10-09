Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Северсталью»
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Сегодня, 9 октября, в Москве на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» «Динамо» принимало «Северсталь» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ и одержало победу со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
На 9-й минуте Робин Пресс вывел гостей вперёд, однако уже на 15-й Егор Брызгалов сравнял счёт после передачи Михаила Фисенко. На 17-й минуте Дмитрий Рашевский впервые в матче вывел бело-голубых вперёд, а ему ассистировали Артём Волков и Роб Клинкхаммер. На 22-й минуте в большинстве Даниил Вовченко снова сделал счёт равным с передач Николая Тимашова и Якоба Стенквиста, а на 31-й также в большинстве Вадим Шипачёв принёс динамовцам победу. В качестве ассистентов выступили Станислав Галиев и Вячеслав Войнов.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пресс – 08:02' (5x5) 1:1 Брызгалов (Фисенко) – 14:23' (5x5) 2:1 Рашевский (Волков, Клинкхаммер) – 16:44' (5x5) 2:2 Вовченко (Тимашов, Стенквист) – 21:32' (5x4) 3:2 Шипачёв (Галиев, Войнов) – 30:24' (5x4)
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