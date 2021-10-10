Гендиректор московского «Динамо» рассказал, как состоялось назначение на должность

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин рассказал, как состоялось назначение на должность.



«Всё действительно получилось довольно неожиданно, потому что всю жизнь работал на государственной службе, где занимал различные должности. В моей жизни впервые сложилась такая ситуация, при которой занимаюсь хоккеем на профессиональной основе, а не по совмещению постов. Предложение занять пост генерального директора московского «Динамо» было получено мной всего за несколько дней до официального назначения.

Не мог отказаться от полученного предложения, сделанного Аркадием Романовичем Ротенбергом. Сильно уважаю этого человека – он очень многое сделал для нашего спорта и для хоккейного московского «Динамо», в частности. Буду очень стараться на подвести его и не разочаровать своей работой», — рассказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.