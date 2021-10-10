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«Ак Барс» одержал уверенную победу в гостях над «Барысом»

«Ак Барс» одержал уверенную победу в гостях над «Барысом»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Барысом» со счётом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1). Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

Счёт в матче на 5-й минуте в большинстве открыл защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель, ему ассистировали Данис Зарипов и Александр Бурмистров. Через минуту Дмитрий Кагарлицкий удвоил преимущество казанцев, голевой пас отдал Артём Галимов.

На 7-й минуте одну шайбу отыграл в большинстве форвард «Барыса» Якоб Берглунд с передачи Эрика Мартинссона и Коди Куника. На 24-й минуте Николай Коваленко забросил третью шайбу гостей, в голевой атаке поучаствовал Джордан Уил.

На 28-й минуте в большинстве ещё один гол в ворота «Барыса» забил Кирилл Панюков, ассистенты – Галимов и Коваленко. На 31-й минуте вторую шайбу в составе хозяев забросил Валерий Орехов, голевой пас на счету Аркадия Шестакова.

Через минуту «Ак Барс» забросил пятую шайбу усилиями Даниса Зарипова, голевой пас отдали Стивен Кэмпфер и Илья Сафонов. На 39-й минуте Кагарлицкий оформил дубль, ассистенты – Кэмпфер и Галимов.

На первой минуте третьего периода Егор Шалапов сделал счёт 3:6, забросив в ворота Тимура Билялова.

«Ак Барс» набрал 23 балла после 17 матчей в сезоне, «Барыс» имеет 14 очков при 16 сыгранных встречах.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Хенкель (Зарипов, Бурмистров) – 04:09' (5x4)   0:2 Кагарлицкий (Галимов) – 05:35' (5x5)   1:2 Берглунд (Мартинссон, Куник) – 06:44' (5x4)   1:3 Коваленко (Уил) – 23:41' (5x5)   1:4 Панюков (Галимов, Коваленко) – 27:30' (5x4)   2:4 Орехов (Шестаков) – 30:57' (5x5)   2:5 Зарипов (Кэмпфер, Сафонов) – 31:30' (5x5)   2:6 Кагарлицкий (Галимов, Кэмпфер) – 38:18' (5x4)   3:6 Шалапов (Валк, Михайлис) – 40:44' (5x5)
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