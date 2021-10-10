«Ак Барс» одержал уверенную победу в гостях над «Барысом»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Барысом» со счётом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1). Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



Счёт в матче на 5-й минуте в большинстве открыл защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель, ему ассистировали Данис Зарипов и Александр Бурмистров. Через минуту Дмитрий Кагарлицкий удвоил преимущество казанцев, голевой пас отдал Артём Галимов.



На 7-й минуте одну шайбу отыграл в большинстве форвард «Барыса» Якоб Берглунд с передачи Эрика Мартинссона и Коди Куника. На 24-й минуте Николай Коваленко забросил третью шайбу гостей, в голевой атаке поучаствовал Джордан Уил.



На 28-й минуте в большинстве ещё один гол в ворота «Барыса» забил Кирилл Панюков, ассистенты – Галимов и Коваленко. На 31-й минуте вторую шайбу в составе хозяев забросил Валерий Орехов, голевой пас на счету Аркадия Шестакова.



Через минуту «Ак Барс» забросил пятую шайбу усилиями Даниса Зарипова, голевой пас отдали Стивен Кэмпфер и Илья Сафонов. На 39-й минуте Кагарлицкий оформил дубль, ассистенты – Кэмпфер и Галимов.



На первой минуте третьего периода Егор Шалапов сделал счёт 3:6, забросив в ворота Тимура Билялова.



«Ак Барс» набрал 23 балла после 17 матчей в сезоне, «Барыс» имеет 14 очков при 16 сыгранных встречах.