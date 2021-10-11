ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Спартак» в КХЛ

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 1:0.
На последней минуте первого периода единственную шайбу в матче забросил нападающий армейцев Сергей Плотников. Игроки ЦСКА выиграли вбрасывание, подняли шайбу на синюю линию, откуда мощно щёлкнул Никита Нестеров, а Плотников мастерски подправил с пятака в ворота Оскара Данска.
ЦСКА набрал 22 очка после 17 матчей, «Спартак» имеет в своём активе 16 баллов при аналогичном показателе игр.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Амуром». Встреча состоится в среду, 13 октября, начало – в 19:30 мск. «Спартак» в четверг, 14 октября, в гостях сыграет с минским «Динамо». Стартовое вбрасывание – в 19:30 по московскому времени.
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