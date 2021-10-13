«Поняли, что надо делать». Речь Назарова в победной раздевалке ХК «Сочи»
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился к игрокам команды в раздевалке после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (5:4, бул.).
«Молодцы, здорово! Поняли, что надо делать. Самое главное, что поняли, я рад. Двигаемся дальше, впереди у нас много интересных игр. Соответственно, много хороших побед», — сказал Назаров в раздевалке.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-аккаунте ХК «Сочи».
Напомним, 47-летний специалист возглавил «Сочи» в конце сентября 2021 года. Под его руководством клуб провёл пять матчей, в которых одержал две победы. В настоящий момент сочинцы занимают 12-е место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 12 баллов после 18 матчей.
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