Третьяк сообщил о причинах назначения Браташа главным тренером молодёжной сборной России
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал перестановки в тренерском штабе молодёжной сборной, в результате которых главным тренером стал Олег Браташ.
«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодёжной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодёжными командами на клубном уровне», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.
Напомним, бывший главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов назначен на должность наставника олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной команды).
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