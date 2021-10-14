Третьяк сообщил о причинах назначения Браташа главным тренером молодёжной сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал перестановки в тренерском штабе молодёжной сборной, в результате которых главным тренером стал Олег Браташ.



«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодёжной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодёжными командами на клубном уровне», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.



Напомним, бывший главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов назначен на должность наставника олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной команды).