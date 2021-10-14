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Ткачук подпишет 7-летний контракт с «Оттавой» на сумму $ 57,5 млн

Ткачук подпишет 7-летний контракт с «Оттавой» на сумму $ 57,5 млн
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Нападающий «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалии, хоккеист заключит семилетнее соглашение с командой. Сумма контракта составит $ 57,5 млн, средняя зарплата — $ 8,214 млн.

Ткачук не получит подписного бонуса. Разбивка зарплаты по сезонам выглядит следующим образом:

2021/22: $ 4 млн;
2022/23: $ 6,5 млн;
2023/24: $ 10,5 млн;
2024/25: $ 10,5 млн;
2025/26: $ 10,5 млн;
2026/27: $ 8,5 млн;
2027/28: $ 7 млн.

У 21-летнего Ткачука завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провёл 198 матчей за «Оттаву», набрав 125 (60+65) очков при полезности «-41». В прошедшем регулярном чемпионате форвард сыграл в 56 матчах, сумев набрать 36 (17+19) очков при общей полезности «-17».

Ткачук был выбран на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим четвёртым номером.

«Оттава» сыграет первый матч регулярного чемпионата 15 октября дома с «Торонто». Начало — в 2:00 мск.

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