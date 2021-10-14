Ткачук подпишет 7-летний контракт с «Оттавой» на сумму $ 57,5 млн

Нападающий «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук подпишет новый контракт с клубом.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалии, хоккеист заключит семилетнее соглашение с командой. Сумма контракта составит $ 57,5 млн, средняя зарплата — $ 8,214 млн.
Ткачук не получит подписного бонуса. Разбивка зарплаты по сезонам выглядит следующим образом:
2021/22: $ 4 млн;
2022/23: $ 6,5 млн;
2023/24: $ 10,5 млн;
2024/25: $ 10,5 млн;
2025/26: $ 10,5 млн;
2026/27: $ 8,5 млн;
2027/28: $ 7 млн.
У 21-летнего Ткачука завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провёл 198 матчей за «Оттаву», набрав 125 (60+65) очков при полезности «-41». В прошедшем регулярном чемпионате форвард сыграл в 56 матчах, сумев набрать 36 (17+19) очков при общей полезности «-17».
Ткачук был выбран на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим четвёртым номером.
«Оттава» сыграет первый матч регулярного чемпионата 15 октября дома с «Торонто». Начало — в 2:00 мск.
- 14 октября 2021
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:50
-
17:37
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:51
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:01