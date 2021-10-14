Юдин — о 1:2 с «Металлургом»: смотрим только на свою игру, работаем дальше

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин подвёл итога матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).



«Играли с лидером чемпионата, это отличная команда, в «Магнитке» собрались мастеровитые ребята. Так получилось, это игра – смотрим только на свою игру, разбираем ошибки, работаем дальше.



Эта игра отличалась от той, что была неделю назад в Казани? Нет: в Казани проиграли 1:3, здесь – 1:2. Мы понимаем, с кем играем, как нужно работать против «Магнитки». У нас есть ещё два шанса, чтобы исправиться.



О чём говорил тренер перед игрой? Как раз о чём я рассказал – что в «Магнитке» мастеровитые ребята, любят играть с шайбой, мы знали, против кого предстояло играть.



Никого не осуждаем насчёт удалений, ни к кому нет никаких претензий. Смотрим только на свою работу. Значит, что где-то нам надо работать ногами, следить за клюшками, играть более дисциплинированно», — приводит слова Юдина пресс-служба клуба.