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«Металлург» расторг соглашение с форвардом Швырёвым

«Металлург» расторг соглашение с форвардом Швырёвым
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Магнитогорский «Металлург» сообщил о расторжении контракта с нападающим Игорем Швырёвым.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение с игроком прекращено по обоюдному согласию сторон.

Швырёв выступал за «Металлург» с сезона-2015/2016. На драфте НХЛ 2017 года был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 125-м номером. В 2018 году переехал в Северную Америку, где начал играть в АХЛ за «Колорадо Иглз» — провёл 106 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач.

В 2020 году он вернулся в «Магнитку». В нынешнем сезоне Швырёв сыграл в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 100 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-7».

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