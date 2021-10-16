Форвард «Ванкувера» Подколзин забрал на память шайбу после первого гола в НХЛ
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Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин после первого матча и первого гола в НХЛ забрал на память шайбу, сообщает пресс-служба «Ванкувера» в «Твиттере».
«Ночь, которую запомнишь», — говорится в сообщении.
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам. На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.
Отметим, что Подколзину удалось провести на льду 7 минут и 3 секунды и заработать показатель полезности «+1».
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