Форвард «Ванкувера» Подколзин забрал на память шайбу после первого гола в НХЛ

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин после первого матча и первого гола в НХЛ забрал на память шайбу, сообщает пресс-служба «Ванкувера» в «Твиттере».

«Ночь, которую запомнишь», — говорится в сообщении.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам. На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.

Отметим, что Подколзину удалось провести на льду 7 минут и 3 секунды и заработать показатель полезности «+1».