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«Был так рад за него». Нападающий «Ванкувера» поздравил Подколзина с первым голом в НХЛ

«Был так рад за него». Нападающий «Ванкувера» поздравил Подколзина с первым голом в НХЛ
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б) поздравил одноклубника Василия Подколзина. 20-летний россиянин забросил свою первую шайбу в карьере в североамериканской лиге.

«Я был так рад за него. Он много работал. Подколзин — классный парень, которого нужно иметь в команде», — приводит слова Петтерсона официальная страница «Кэнакс» в «Твиттере».

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам. На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.

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