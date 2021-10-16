«Был так рад за него». Нападающий «Ванкувера» поздравил Подколзина с первым голом в НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б) поздравил одноклубника Василия Подколзина. 20-летний россиянин забросил свою первую шайбу в карьере в североамериканской лиге.



«Я был так рад за него. Он много работал. Подколзин — классный парень, которого нужно иметь в команде», — приводит слова Петтерсона официальная страница «Кэнакс» в «Твиттере».

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам. На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.