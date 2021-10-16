«Нефтехимик» по ходу третьего периода отыгрался с 1:5 с «Северсталью»

Сегодня, 16 октября, в «Ледовом дворце» в Череповце «Северсталь» принимает нижнекамский «Нефтехимик» и к 60-й минуте счёт в матче равный 5:5 – (3:0, 2:1, 0:4). Гости отыграли четыре шайбы за третий период и сравняли счёт в матче.

В первом периоде хозяева забросили три шайбы: на 2-й минуте отличился Владислав Кодола с передач Егора Рыкова и Йоонаса Няттинена, на 4-й забил Няттинен после ассистов Кодолы и Рыкова, а на 7-й Никита Макеев забросил третью шайбу хозяев. Его ассистенты – Игорь Гераськин и Никита Гуслистов.

На 21-й минуте Марат Хайруллин отыграл одну шайбу гостей с передач Павла Порядина и Франса Туохимаа, а на 28-й Кодола оформил дубль с передач Ильи Хохлова и Йоонаса Няттинена. Через девять минут отличился уже Няттинен с передачи Робина Пресса.

На 42-й минуте Лукаш Клок забросил вторую шайбу гостей после ассиста Тимура Хафизова, на 54-й отличился Рональд Кнот с передач Порядина и Хайруллина, на 58-й забросил Евгений Митяткин, а через 30 секунд забил Хайруллин.