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Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном». Он с трудом добрался до скамейки запасных

Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном». Он с трудом добрался до скамейки запасных
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпитаз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» в овертайме со счётом 2:1.

28-летний звёздный форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел продолжить игру с «Вашингтоном» из-за полученного повреждения в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэйем.

ВИДЕО.

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.

Напомним, что «Вашингтон» и «Тампа» по разу поразили ворота друг друга в основное время – за «столичных» отличился Александр Овечкин, а за «молний» Михаил Сергачёв. В овертайме победу гостям принёс точный бросокм Стивена Стэмкоса.

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