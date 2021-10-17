«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 8-й минуте Артур Каюмов с передачи Артёма Ильенко вывел железнодорожников вперёд. На 16-й минуте Егор Коршков увеличил преимущество хозяев. На 19-й минуте Александр Полунин забросил третью шайбу в ворота «Куньлуня». За восемь секунд до завершения второго периода Райан Спроул отыграл один гол, но уже на старте третьего игрового отрезка Егор Аверин восстановил разницу в счёте. На 43-й минуте Люк Локхарт забросил вторую шайбу в ворота «Локомотива». На последней минуте Тайлер Вонг сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Череповце сыграет с местной «Северсталью». «Локомотив» примет «Адмирал». Обе встречи пройдут 19 октября.
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