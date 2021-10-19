«Айлендерс» выставили на драфт отказов Комарова и Тимашова, «Эдмонтон» — Максимова

Несколько игроков Национальной хоккейной лиги были выставлены на драфт отказов.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон, «Нью-Йорк Айлендерс» выставили финского форварда Леонида Комарова, а также украинского нападающего Дмитрия Тимашова.



«Эдмонтон Ойлерз» не нуждаются в услугах российско-канадского форварда Кирилла Максимова. С игроком будет расторгнут контракт.



Комаров в нынешнем сезоне провёл одну встречу за «Айлендерс» с «Флоридой», проведя на льду 10 минут и 50 секунд, не отличившись результативными действиями. Всего на его счету в НХЛ 467 матчей, в которых он набрал 170 (63+107) очков.



Тимашов провёл один матч за «островитян» в прошедшем сезоне, всего сыграв в лиге 45 матчей и набрав 9 (4+5) баллов.



Максимов так и не дебютировал в НХЛ. Он был выбран «Ойлерз» на драфте-2017 под общим 146-м номером.