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«Айлендерс» выставили на драфт отказов Комарова и Тимашова, «Эдмонтон» — Максимова

«Айлендерс» выставили на драфт отказов Комарова и Тимашова, «Эдмонтон» — Максимова
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Несколько игроков Национальной хоккейной лиги были выставлены на драфт отказов.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон, «Нью-Йорк Айлендерс» выставили финского форварда Леонида Комарова, а также украинского нападающего Дмитрия Тимашова.

«Эдмонтон Ойлерз» не нуждаются в услугах российско-канадского форварда Кирилла Максимова. С игроком будет расторгнут контракт.

Комаров в нынешнем сезоне провёл одну встречу за «Айлендерс» с «Флоридой», проведя на льду 10 минут и 50 секунд, не отличившись результативными действиями. Всего на его счету в НХЛ 467 матчей, в которых он набрал 170 (63+107) очков.

Тимашов провёл один матч за «островитян» в прошедшем сезоне, всего сыграв в лиге 45 матчей и набрав 9 (4+5) баллов.

Максимов так и не дебютировал в НХЛ. Он был выбран «Ойлерз» на драфте-2017 под общим 146-м номером.

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