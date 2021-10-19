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Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» победу над «Торонто». У Шестёркина – 40 сейвов

Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» победу над «Торонто». У Шестёркина – 40 сейвов
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды по разу обменялись заброшенными шайбами – за «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад, а за «Торонто» Майкл Бантинг. Для выявления победителя командам потребовался овертайм, где точный бросок 29-летнего российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина принёс его команде победу в этом матче. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.

Юбилейный – 50-й матч в НХЛ провёл и соотечественник Панарина – Игорь Шестёркин, защищавший ворота «Рейнджерс». Он отразил 40 бросков из 41, в то время как его коллега по амплуа из «Торонто» Джек Кэмпбелл – 21 из 23.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 13:49' (5x5)   1:1 Бантинг (Райлли, Таварес) – 21:36' (5x5)   1:2 Панарин (Зибанеджад) – 63:48' (3x3)
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