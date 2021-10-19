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Шайба защитника «Аризоны» Любушкина переписана на Бойда. Россиянину засчитана передача

Шайба защитника «Аризоны» Любушкина переписана на Бойда. Россиянину засчитана передача
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:7).

Гол, изначально записанный на россиянина, был переписан на Трэвиса Бойда, а Любушкину досталась голевая передача. Очко стало для него первым в сезоне.

Видео можно посмотреть в аккаунте «Аризоны» в «Твиттере».

Отметим, что в прошедшей игре защитник провёл на льду 13 минут и 35 секунд, нанёс 1 бросок в створ, применил 3 силовых приёма и сделал 1 блок-шот при показателе полезности «0».

«Аризона» в трёх стартовых матчах сезона также проиграла «Коламбусу» (2:8) и «Баффало» (1:2, бул.) В следующем матче, который пройдёт в пятницу, 22 октября, «Койотс» примут «Эдмонтон».

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