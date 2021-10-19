Бадюков — о Назарове в «Сочи»: не «деревянный» хоккей. Каждый доводит эпизод до силового

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне и о главном тренере команды Андрее Назарове.

«Сейчас «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице конференции? Давайте на жизнь смотреть позитивно. Да, результат всегда стоит во главе. Но нельзя только на нём зацикливаться. Мы делаем многое в плане маркетинга, чтобы о нашем клубе часто говорили. Это тоже очень важная часть работы. Мы уже провернули много интересных ходов и, уверен, сделаем ещё больше. И приглашение Андрея Викторовича Назарова тоже укладывается в эту стратегию: о «Сочи» говорят теперь постоянно, он медийный человек. И мы по-прежнему делаем всё, чтобы развивать тех молодых ребят, которые играют у нас в клубе. Многие из них совсем скоро заявят о себе во весь голос.



Конечно, мы хотим видеть команду в таблице гораздо выше. Я сам играл в хоккей и всегда заточен на высокий результат. Мы не хотим быть просто участниками соревнований. Есть ошибки, мы их видим и знаем. Без ошибок в работе не бывает. Но мы их стараемся исправлять. И поверьте: работа идёт каждый час. Мы все вместе делаем всё возможное, чтобы подняться. Могу сказать, что моя нынешняя работа позволила мне увидеть хоккей с другого ракурса, под другим углом. Для меня это колоссальный опыт.



Был ли у руководства клуба план Б для той ситуации, в которой сейчас оказалась команда? В любом бизнесе ты обязательно должен учитывать негативные сценарии. Да, у нас в активе мало очков, и те хоккеисты, на которых мы рассчитывали как на лидеров, не в полной мере проявили себя за эти полтора месяца. Мы работаем над усилением состава.



Что нового привнёс Андрей Назаров в «Сочи»? Повторю: в плане медиа — это был очень сильный шаг со стороны клуба. Он прекрасный мотиватор, у него большой опыт работы с командами, у которых не самый большой бюджет. Плюс он знает, как грамотно мотивировать молодых игроков. У нас большие изменения в тренировочном процессе. Кроме этого, все уже успели увидеть, что команда стала играть в более активный хоккей. Это не «деревянный» хоккей, как кто-то может подумать. Это шведско-финская модель игры с высоким прессингом в зоне атаки. И это хоккей, в котором каждый эпизод игрок старается доводить до силового приёма. Статистика это отражает: у нас больше стало силовых приёмов, больше блокированных бросков, ещё больше самоотверженной игры. Есть обратная сторона медали: пошло больше травм, потому что в каждой смене каждый игрок старается выложиться на полную катушку. Уверен, что в активном хоккее у нас есть шанс добиться результата в этой лиге.



Матч с «Авангардом» стал для Андрея Назарова шестисотым в КХЛ? Не думаю, что он придаёт большое значение этим цифрам. Нас сейчас больше волнует, что по различным причинам не могут выходить на лёд Янис Якс, Мартин Бакош, Никита Точицкий. Для нас это ключевые игроки. Но, с другой стороны, это шанс проявить себя другим хоккеистам, возможность для них достать скрытые резервы и показать свой лучший хоккей», — приводит слова Бадюкова официальный сайт «Сочи».