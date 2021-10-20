Бучневича дисквалифицировали на два матча за удар соперника головой

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча с «Аризоной Койотс», сообщается в «твиттере» журналиста Лу Корача.

Ранее форвард получил матч-штраф во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс». 26-летний россиянин ударил форварда команды соперников Лоусона Круза головой. При этом сам Круз получил две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

Кроме того, Бучневич отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для форварда первым в составе «блюзменов».

Для «Сент-Луиса» это второй матч в сезоне, в предыдущей встрече «Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3. В этом матче Бучневич отметился результативной передачей. У «Аризоны» это третий матч в сезоне, ранее «Койотс» потерпели два поражения на выезде – от «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:8 и от «Баффало Сэйбрз» (1:2, Б).

Бучневич в минувшем сезоне выступал за «Рейнджерс». На его счету 48 (20+28) очков в 54 матчах.