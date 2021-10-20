Нападающий Дмитрий Тимашов перешёл из НХЛ в чемпионат Швеции

Экс-нападающий «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Дмитрий Тимашов подписал двухлетний контракт с «Брюнесом» из Швеции, сообщает официальный сайт клуба.
«В «Диме» мы видим голодного форварда, который ещё сравнительно молод. Он находится в середине своей карьеры и приходит к нам, потому что хочет сделать следующий шаг. Он всегда отличался большим талантом, и совсем недавно, в сезоне-2019/2020, провёл весь чемпионат НХЛ.
Он силён телом, технически хорош и обладает высококлассным чувством игры. Мы считаем, что он обладает качествами, которые позволят ему хорошо вписаться в наш стиль игры.
Это всегда период адаптации, когда нужно переходить от маленькой площадки к большой, и он играл там много лет, но мы думаем, что он хорошо акклиматизируется к игре здесь.
Безумно круто, какие обязательства есть у «Брюнес», и я сам невероятно горжусь тем, что являюсь частью фантастического сообщества, которое существует вокруг клуба», – цитирует спортивного директора «Брюнес» Йохана Альсена официальный сайт клуба.
- 20 октября 2021
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