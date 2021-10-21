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Пыленков — о первой шайбе за СКА: пока вставал, пацаны говорят: «забил». Классно

Пыленков — о первой шайбе за СКА: пока вставал, пацаны говорят: «забил». Классно
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Защитник СКА Даниил Пыленков поделился мнением о прошедшей встрече с «Куньлунем» (7:0).

«Как бы поменялась игра, если бы гол «Куньлуня» засчитали? Дело случая. Думаю, мы бы всё равно выиграли, потому что давили. Начало игры было за нами, просто они забили гол. Хорошо, что его не засчитали, сложилось в нашу сторону.

Первый гол за СКА? Как-то спонтанно получилось. Подключился, Кузьменко хорошо отдал. Принял, бросил – и оп. Даже не заметил, что забил, там сразу силовой приём. Пока вставал, пацаны говорят: «забил». Классно.

Где бы я хотел играть? Вопрос больше к тренерам. Где скажут, там и буду. Хотел бы играть везде – и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. К сожалению, немного получается играть в большинстве в последнее время. Но в целом доволен»

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