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Панарин во время игры сделал фото с ребёнком, который посетил первый матч «Рейнджерс»

Панарин во время игры сделал фото с ребёнком, который посетил первый матч «Рейнджерс»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали в гостях победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в интересном эпизоде во время встречи. Он заметил на трибуне отца с сыном вместе с плакатом, на котором написано: «Это моя первая игра «Рейнджерс». Всё, что я хочу — фото с «Хлебушком» (прозвище Панарина. — прим. «Чемпионата».).

«Ты всегда будешь помнить, когда впервые увидел «Хлебушка», — написал твиттер-аккаунт клуба, прикрепив видео.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Рейнджерс».

«Рейнджерс» после пяти матчей набрали семи очков, занимая третье место в Западной конференции. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Оттавой» (23 октября).

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