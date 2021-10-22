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«Рейнджерс» обыграли «Предаторз» благодаря 28 сейвам Шестёркина

«Рейнджерс» обыграли «Предаторз» благодаря 28 сейвам Шестёркина
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нэвшилл Предаторз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Хатил, Алекси Лафренье и Баркли Гудроу. Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой вратарь Александр Георгиев на лёд не выходил. Нападающий Артемий Панарин за 20.15 на площадке сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Нэшвилл» единственный гол забил Филип Томасино. Российский форвард Яков Тренин за 12.55 на льду трижды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч чемпионата «Рейнджерс» проведут 23 октября на выезде с «Оттавой Сенаторз», а «Предаторз» 24 октября в гостях сыграют с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Бле, Лафренье) – 02:12' (5x5)   1:1 Томасино (Джохансен, Фаббро) – 27:01' (5x5)   1:2 Лафренье (Бле, Фокс) – 50:53' (5x5)   1:3 Гудроу – 59:54' (en)
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