«Бостон» нанёс «Баффало» первое поражение в сезоне НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Томаш Носек, Чарли Койл и Тейлор Холл. За хозяев забил Виктор Олофссон.
«Баффало» потерпел первое поражение в сезоне после трёх побед подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал вторую победу в трёх играх.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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