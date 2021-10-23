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«Бостон» нанёс «Баффало» первое поражение в сезоне НХЛ

«Бостон» нанёс «Баффало» первое поражение в сезоне НХЛ
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Томаш Носек, Чарли Койл и Тейлор Холл. За хозяев забил Виктор Олофссон.

«Баффало» потерпел первое поражение в сезоне после трёх побед подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал вторую победу в трёх играх.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 03:49' (5x5)   0:2 Носек (Койл, Холл) – 15:50' (5x5)   0:3 Койл (Маршан, Райлли) – 25:17' (5x4)   1:3 Олофссон (Асплунд, Миллер) – 54:35' (5x5)   1:4 Холл (Койл) – 58:12' (en)
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