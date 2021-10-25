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«Анахайм» выставил Волкова на безусловный драфт отказов для расторжения контракта

«Анахайм» выставил Волкова на безусловный драфт отказов для расторжения контракта
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Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает твиттер-аккаунт Complete Hockey News.

Летом «утки» продлили соглашение с россиянином на один год.

Сезон-2020/2021 Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять очков (3+2). Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата «Анахайм» занял последнее, восьмое место в таблице Западного дивизиона.

Напомним, Волков – обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы».

Ранее, помимо «Анахайма» и «Тампы», Александр выступал за «СКА-Неву», «СКА-1946» и «Сиракьюз».

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