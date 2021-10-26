Овечкин сократил отставание от Лемье до трёх матчей, в которых оформлял минимум дубль

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.



Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 737 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, эта встреча стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил минимум дубль. По этому показателю 36-летний форвард располагается на четвёртом месте в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (189), Халлу (158) и занимающему третье место Лемье (154). Отставание от канадца сокращено до трёх таких матчей.