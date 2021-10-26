ЦСКА по буллитам одержал победу над «Амуром», дважды уступая в счёте по ходу матча

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по буллитам обыграл «Амур» со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0). Встреча состоялась в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».



Счёт во встрече на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Александр Шаров. На 32-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард армейцев Михаил Григоренко, авторы голевой передачи — Никита Нестеров и Константин Окулов.



На 35-й минуте в ситуации «пять на четыре» хабаровчане снова вышли вперёд, благодаря усилиям нападающего Александра Горшкова. Ассистенты — Алексей Волгин и Владимир Бутузов. На 45-й минуте в большинстве восстановил равновесие в счёте Владислав Каменев, забросив дебютную шайбу за ЦСКА.



На 55-й минуте армейцы вышли вперёд, забил защитник Артём Блажиевский, голевая передача на счету Окулова. На 58-й минуте «Амур» сделал счёт равным, шайбу забросил форвард Андрей Алексеев.



В серии послематчевых буллитов у ЦСКА отличились Окулов и Плотников, у «Амура» — Томашек.