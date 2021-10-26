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ЦСКА по буллитам одержал победу над «Амуром», дважды уступая в счёте по ходу матча

ЦСКА по буллитам одержал победу над «Амуром», дважды уступая в счёте по ходу матча
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ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по буллитам обыграл «Амур» со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0). Встреча состоялась в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».

Счёт во встрече на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Александр Шаров. На 32-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард армейцев Михаил Григоренко, авторы голевой передачи — Никита Нестеров и Константин Окулов.

На 35-й минуте в ситуации «пять на четыре» хабаровчане снова вышли вперёд, благодаря усилиям нападающего Александра Горшкова. Ассистенты — Алексей Волгин и Владимир Бутузов. На 45-й минуте в большинстве восстановил равновесие в счёте Владислав Каменев, забросив дебютную шайбу за ЦСКА.

На 55-й минуте армейцы вышли вперёд, забил защитник Артём Блажиевский, голевая передача на счету Окулова. На 58-й минуте «Амур» сделал счёт равным, шайбу забросил форвард Андрей Алексеев.

В серии послематчевых буллитов у ЦСКА отличились Окулов и Плотников, у «Амура» — Томашек.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шаров – 15:02' (5x5)   1:1 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 31:50' (5x4)   2:1 Горшков (Волгин, Бутузов) – 34:14' (5x4)   2:2 Каменев (Сергеев, Нестеров) – 44:12' (5x4)   2:3 Блажиевский (Окулов, Каменев) – 54:46' (5x5)   3:3 Алексеев (Томашек) – 57:12' (5x5)   3:4 Плотников – 65:00' (ПБ)
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