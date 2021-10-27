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«Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря ассистам Дадонова и Мироманова

«Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря ассистам Дадонова и Мироманова
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде со счётом 3:1 обыграл «Колорадо Эвеланш».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Киган Колесар. Российский форвард Евгений Дадонов за 16.27 на площадке сделал результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Даниил Мироманов за 15.37 на льду также сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

В составе «Колорадо» единственный гол забил Кейл Макар.

Свой следующий матч в чемпионате «Вегас» проведёт на выезде 28 октября с «Даллас Старз», а «Колорадо» 29 октября в гостях сыграет с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Макнэбб, Мироманов) – 02:00' (5x5)   0:2 Смит – 09:37' (4x5)   1:2 Макар (Маккиннон, Байрэм) – 39:23' (4x4)   1:3 Колесар (Дадонов) – 59:30' (en)
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