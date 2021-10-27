«Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря ассистам Дадонова и Мироманова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде со счётом 3:1 обыграл «Колорадо Эвеланш».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Киган Колесар. Российский форвард Евгений Дадонов за 16.27 на площадке сделал результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Даниил Мироманов за 15.37 на льду также сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

В составе «Колорадо» единственный гол забил Кейл Макар.

Свой следующий матч в чемпионате «Вегас» проведёт на выезде 28 октября с «Даллас Старз», а «Колорадо» 29 октября в гостях сыграет с «Сент-Луис Блюз».