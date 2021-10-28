Назаров — о драке Балдаева с Евенко: это не импровизация, это задание на игру

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:1), в которой сошлись защитники Олег Евенко и Виктор Балдаев.



«Драка Балдаева с Евенко? Это не импровизация, это задание на игру. Евенко, на мой взгляд, является сильнейшим бойцом в лиге. У нас много молодёжи, Балдаев выполнил задачу на игру. Понятно, что у него шансов не было, я немножко подсказал ему, как постараться уйти без потерь из этого боя. Он не побоялся, пошёл, молодец», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В настоящий момент «Сочи» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков. В следующем матче «Сочи» в субботу, 30 октября, дома примет «Торпедо». Начало — в 17:30 мск.