Чинахов — об аренах НХЛ: с российскими дворцами даже сравнивать сложно, другой уровень

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал об аренах Национальной хоккейной лиги, а также о впечатлении от города Коламбус.



«Мощное впечатление оставила детройтская «Литтл Сизарс-арена», одна из самых современных в НХЛ. С российскими дворцами даже сравнивать сложно, совершенно другой уровень. Может, те арены, что планируют строить в Омске и Питере, будут чем-то похожи, но пока у нас в стране и близко ничего подобного нет.



В тот день, когда вы это прочтёте, мы отправляемся на наш первый в сезоне многодневный выезд: сначала в Нью-Йорк на матчи с «Рейнджерс» и «Дэвилз», а потом в Денвер играть с «Эвеланш». Ни в одном из этих городов пока не бывал, но, конечно, многое о них слышал. Надеюсь, в Нью-Йорке накануне матча с «Рейнджерс» будет немного свободного времени, чтобы прогуляться по Манхэттену. Ведь я, приехав в Коламбус, оказался в Соединённых Штатах впервые. До этого в Северной Америке бывал только дважды в Эдмонтоне — на молодёжном чемпионате мира и на Кубке Ивана Глинки, который теперь переименовали в Кубок Глинки/Гретцки.



Сам Коламбус производит впечатление тихого, спокойного, уютного места для жизни. В центре, где пока живу, легко и погулять выйти, и ездить по нему несложно — никаких пробок, никакой паники, никакого стресса. Жильё мне тоже нравится, хотя, конечно, хочется уже что-то своё и побольше. После моей 10-й игры уже точно скажут, что мне делать дальше. Для новичков 10-я игра — это тот рубеж, после которого сезон уже засчитывается как первый в трёхлетнем контракте. Оставят меня или нет — ещё не знаю, но вопросов лишних не задаю. Пока дают играть, моя задача — выкладываться изо всех сил и показывать всё, на что способен», — написал Чинахов в блоге на официальном сайте НХЛ на русском.