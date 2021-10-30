Артемий Панарин впервые набрал больше одного очка за матч в этом сезоне НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и оформивший дубль Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Для Панарина этот матч стал лучшим в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард впервые набрал больше одного очка за матч в текущей регулярке. Теперь на его счету стало 7 (1+6) очков в восьми матчах.

Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для 25-летнего вратаря этот матч на ноль стал первым в нынешнем сезоне.