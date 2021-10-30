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Словацкий хоккеист потерял сознание во время матча и попал в реанимацию

Словацкий хоккеист потерял сознание во время матча и попал в реанимацию
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Нападающий хоккейного клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки потерял сознание во время матча чемпионата Словакии с «Дорнбирном», сообщает Then24.

24-летний форвард внезапно упал на лёд, медицинская бригада оказала ему экстренную помощь.

Сообщается, что Садецки был отправлен в реанимацию одной из больниц Дорнбирна. Матч прервали. В данный момент Садецки остаётся в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 Садецки выступал за «Слован» в КХЛ, на его счету 5 (2+3) очков в 19 встречах за команду. Отметим, что нынешним одноклубником Садецки является российский форвард Николай Жердев.

«Слован» был участником КХЛ с 2012 по 2019 год. В мае 2019 года клуб покинул лигу из-за отсутствия спонсоров на сезон.

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