Кросби сыграет с «Дэвилз» и повторит рекорд Лемье по количеству сезонов в «Пингвинз»

Сидни Кросби впервые сыграет в сезоне-2021/2022 во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», которая состоится завтра, 31 октября, в 2:00 мск. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Питтсбурга».

Таким образом, этот сезон станет для Кросби 17-м в «Пингвинз», и он догонит по этому показателю рекордсмена Марио Лемье.

Напомним, 29 октября оба игрока приняли участие в тренировке. До этого они занимались на втором льду тренировочного центра клуба вместе с Евгением Малкиным (травма колена) и Брайаном Растом (травма нижней части тела). Малкин и Раст с командой пока не тренируются.



В нынешнем сезоне Кросби пока не провёл ни одного матча, он восстанавливается после операции на запястье, которую ему сделали 8 сентября. Картер пропустил три последних встречи «Пингвинз», попав 22 октября под действие COVID-протокола НХЛ.