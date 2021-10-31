Самсонов и Кузнецов оделись в костюмы из сериала «Игра в кальмара»
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Российский вратарь Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов, выступающие за «Вашингтон Кэпиталз», праздновали Хэллоуин в костюмах из сериала «Игра в кальмара». Жена вратаря «Кэпиталз» Мария Самсонова опубликовала в «сториз» в «Инстаграме» фотографию в костюмах.
Отметим, что у Самсонова 456-й номер, у Кузнецова – 001.
В текущем сезоне Самсонов провёл четыре игры и оформил один шат-аут, на счету Кузнецова 12 очков в восьми встречах: хоккеист забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.
После восьми матчей «Вашингтон» с 13 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, отстаёт от «Каролины Харрикейнз» на один балл и имеет на игру больше, а от «Флориды Пантерз» – на четыре очка, имея одну встречу в запасе.
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