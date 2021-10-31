Московское «Динамо» уступило рижским одноклубникам, пропустив 3 шайбы в меньшинстве

Рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».
Открыл счёт на второй минуте матча в большинстве защитник хозяев Оскар Цибульскис, результативные очки также заработал Лаурис Дарзиньш. На 12-й минуте в ситуации «пять на четыре» ответную шайбу забросил шведский форвард Антон Ведин, ему ассистировали Станислав Галиев и Вячеслав Войнов.
На 39-й минуте снова в большинстве оформил дубль Цибульскис, ассистировали ему Лукаш Радил и Гинтс Мейя. Ещё одну шайбу при численном преимуществе рижане забросили на 45-й минуте, отличился Гинтс Мейя.
На 59-й минуте заключительную шайбу во встрече в пустые ворота забросил форвард Лаурис Дарзиньш.
- 31 октября 2021
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