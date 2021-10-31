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«Динамо Р» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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Московское «Динамо» уступило рижским одноклубникам, пропустив 3 шайбы в меньшинстве

Московское «Динамо» уступило рижским одноклубникам, пропустив 3 шайбы в меньшинстве
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Рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».

Открыл счёт на второй минуте матча в большинстве защитник хозяев Оскар Цибульскис, результативные очки также заработал Лаурис Дарзиньш. На 12-й минуте в ситуации «пять на четыре» ответную шайбу забросил шведский форвард Антон Ведин, ему ассистировали Станислав Галиев и Вячеслав Войнов.

На 39-й минуте снова в большинстве оформил дубль Цибульскис, ассистировали ему Лукаш Радил и Гинтс Мейя. Ещё одну шайбу при численном преимуществе рижане забросили на 45-й минуте, отличился Гинтс Мейя.

На 59-й минуте заключительную шайбу во встрече в пустые ворота забросил форвард Лаурис Дарзиньш.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Цибульскис (Дарзиньш) – 01:31' (5x4)   1:1 Ведин (Галиев, Войнов) – 11:32' (5x4)   2:1 Цибульскис (Радил, Мейя) – 38:20' (5x4)   3:1 Мейя (Дарзиньш) – 44:00' (5x4)   4:1 Дарзиньш (Радил) – 58:54' (en)
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