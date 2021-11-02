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31 сейв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин – без очков

31 сейв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт. За «Вашинтон» забивали Бретт Лисон и Конор Шири. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил два гола и сделал 31 сейв. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов сделал результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лисон (Дженсен) – 01:13' (5x5)   1:1 Киллорн (Чирелли) – 23:18' (5x5)   2:1 Чирелли (Барре-Буле, Хедман) – 28:40' (5x3)   3:1 Пойнт (Рэддиш, Чирелли) – 42:56' (5x5)   3:2 Шири (Кузнецов, Карлсон) – 51:38' (5x4)
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