31 сейв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт. За «Вашинтон» забивали Бретт Лисон и Конор Шири. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил два гола и сделал 31 сейв. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов сделал результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».