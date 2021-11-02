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Главный тренер «Тампы» — об Александре Овечкине: есть игроки, которые стоят особняком

Главный тренер «Тампы» — об Александре Овечкине: есть игроки, которые стоят особняком
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился впечатлениями от игры нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В Национальной хоккейной лиге полно лучших игроков мира, но есть хоккеисты, которые стоят особняком. Он один из них. Овечкин одарён габаритами, мощью и менталитетом снайпера. Мы наблюдаем талант поколения», — приводит слова Купера AP.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» со счётом 3:2. В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт. За «Вашинтон» забивали Бретт Лисон и Конор Шири. Овечкин не отметился результативными действиями, прервав восьмиматчевую серию. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в девяти матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

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