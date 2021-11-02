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«Адмирал» подписал однолетний контракт с защитником Ермаковым

«Адмирал» подписал однолетний контракт с защитником Ермаковым
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Владивостокский «Адмирал» заключил контракт с защитником Андреем Ермаковым.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

Ермаков — воспитанник московского хоккея. Профессиональную карьеру начал в молодёжке московского «Спартака». В сезоне-2013/2014 начал привлекаться к играм основной команды. Сезон-2014/2015 27-летний защитник отыграл в СКА. В следующем сезоне вернулся в «Спартак». Также выступал за ЦСКА и «Торпедо». Последние три сезона провёл в новосибирской «Сибири».

Всего в КХЛ сыграл 263 игры, набрал 48 (15+33) очков при коэффициенте полезности «+16» и 167 минутах штрафа.

Ермаков является обладателем Кубка Харламова — 2013/2014, а также Кубка Гагарина — 2014/2015. Неоднократно защитник привлекался в олимпийскую сборную России.

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