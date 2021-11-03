Голкипер «Ванкувера» Демко совершил серию фантастических сейвов без блина
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Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко совершил несколько спасений без блина во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Sportsnet.
Напомним, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс», завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В текущем сезоне Демко провёл восемь игр в регулярке, но во всех пропускал минимум одну шайбу.
После 10 игр «Кэнакс» набрали девять очков и сейчас занимают девятое место в таблице Западной конференции.
По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции – Западной и Восточной – выйдут в плей-офф и поборются за Кубок Стэнли.
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