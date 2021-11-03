Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Ванкувера» Демко совершил серию фантастических сейвов без блина

Голкипер «Ванкувера» Демко совершил серию фантастических сейвов без блина
Комментарии

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко совершил несколько спасений без блина во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Sportsnet.

Напомним, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс», завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В текущем сезоне Демко провёл восемь игр в регулярке, но во всех пропускал минимум одну шайбу.

После 10 игр «Кэнакс» набрали девять очков и сейчас занимают девятое место в таблице Западной конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции – Западной и Восточной – выйдут в плей-офф и поборются за Кубок Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021