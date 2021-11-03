Владелец «Виннипега» заявил, что дело Кайла Бича окажет влияние на деятельность клуба

Владелец «Виннипег Джетс» Марк Чипмэн заявил, что дело о насилии в «Чикаго» с участием видеотренера «Блэкхоукс» в адрес Кайла Бича окажет влияние на дальнейшую деятельность клуба.

«Мужество Кайла и тот факт, что он рассказал свою историю, вдохновили не только нашу команду, но и весь хоккейный мир. Он помог нам и всем остальным понять, как важно создать такую атмосферу, чтобы люди не боялись говорить откровенно, верили, что их услышат и поверят.

Мы хотим принять участие в создании такой атмосферы. Я очень надеюсь, что при поддержке и руководстве Кевина Чевелдэйоффа, а также всех, с кем мне посчастливилось работать, нам удастся изменить ситуацию. Так мы сможем отдать должное Кайлу, проявить уважение тем людям, с которыми я знаком, и тем многим, кто остался неназванным, не нашел в себе смелости рассказать, что случилось с ними.

Мы хотим принять участие в решении этого вопроса. Я обещаю, что использую свой авторитет в НХЛ, чтобы мы признали наличие системных проблем, которые требуют системного решения.

Мы будем сотрудничать с любыми клубами, их руководителями и держателями акций, чтобы улучшить положение дел в соответствующих программах, дабы предотвратить подобное в будущем, создать атмосферу, в которой жертвы сексуального насилия и преследования смогут чувствовать себя в безопасности, рассказав свою историю. Это поможет им залечить раны.

Ничто не обрадует меня больше, чем празднование нами и нашими болельщиками победы в Кубке Стэнли. Но этого нельзя добиваться за счет страданий людей. Такого не должно быть никогда», – цитирует Чипмэна официальный сайт НХЛ на русском языке.