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КХЛ прокомментировала информацию о заболевших игроках «Салавата Юлаева»

КХЛ прокомментировала информацию о заболевших игроках «Салавата Юлаева»
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги рассказала информацию, касающуюся ситуации с хоккеистами «Салавата Юлаева», которые пропускают сегодняшний матч регулярного чемпионата с «Амуром» (0:0, после 1-го периода).

«На данный момент у игроков команды «Салават Юлаев», вернувшихся с выездной серии, подтверждённого диагноза коронавирус нет. Игроки регулярно проходят тестирование методом ПЦР и экспресс-тестами, результаты отрицательные. Если ситуация изменится, лига дополнительно сообщит официальную информацию», — пояснили в пресс-службе лиги.

Напомним, в матче с «Амуром» не принимают участие защитники Евгений Бирюков, Павел Коледов и Михаил Науменков, а также нападающие Джефф Плэтт, Данил Башкиров и Сакари Маннинен. Сообщалось, что все они заболели после встречи с минским «Динамо».

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