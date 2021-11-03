Автор лучшей шайбы регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 скончался в возрасте 24 лет

Словацкий хоккеист «Братиславы Кэпиталз» Борис Садецки скончался в возрасте 24 лет после потери сознания в матче Австрийской хоккейной лиги с «Дорнбирном» (0:1, был прерван), сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба. Хоккеист был доставлен в реанимацию сразу со стадиона.
«Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса», — говорится в сообщении команды.
Хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за братиславский «Слован» с 2016 по 2018 год. На его счету 52 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) балла при показателе полезности "-11".
Садецки также является автором лучшей шайбы в регулярном чемпионате КХЛ-2017/2018.
- 3 ноября 2021
-
20:40
-
20:25
-
20:12
-
19:50
-
19:37
-
19:14
-
19:04
-
18:44
-
18:13
-
18:00
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
16:55
-
16:40
-
16:23
-
15:12
-
14:19
-
13:56
-
13:44
-
13:29
-
12:30
-
12:10
-
11:28
-
10:54
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:52
-
09:33
-
09:16
-
09:00
-
08:37