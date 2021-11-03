Автор лучшей шайбы регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 скончался в возрасте 24 лет

Словацкий хоккеист «Братиславы Кэпиталз» Борис Садецки скончался в возрасте 24 лет после потери сознания в матче Австрийской хоккейной лиги с «Дорнбирном» (0:1, был прерван), сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба. Хоккеист был доставлен в реанимацию сразу со стадиона.



«Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса», — говорится в сообщении команды.



Хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за братиславский «Слован» с 2016 по 2018 год. На его счету 52 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) балла при показателе полезности "-11".



Садецки также является автором лучшей шайбы в регулярном чемпионате КХЛ-2017/2018.