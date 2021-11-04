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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 4 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 4 ноября
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Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 4 ноября.

В Восточной конференции на первое место вышла «Каролина Харрикейнз», которая обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:3 и набрала 18-е очко в девяти играх. Следом идёт «Флорида Пантерз», имеющая в своём активе 17 баллов после девяти встреч. На третьей строчке — «Нью-Йорк Рейнджерс», отстающий от второго места на три очка при десяти сыгранных матчах. Строчкой ниже располагается «Вашингтон Кэпиталз», у которого 13 баллов после девяти встреч.

На Западе продолжает лидировать «Эдмонтон Ойлерз», который обыграл «Нэшвилл Предаторз» 5:2. У «Ойлерз» 16 очков в девяти играх. На второй строчке находится «Калгари Флэймз», у которого 14 баллов в 10 встречах. Третье место занимает «Сент-Луис Блюз», уступивший в овертайме «Лос-Анджелес Кингз» и набравший 13 баллов после восьми матчей. По 12 очков у «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесоты Уайлд» и «Виннипег Джетс». Эти команды провели по девять матчей.

Турнирная таблица НХЛ
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