Главный тренер «Виннипега» консультировал наставника сборной Дании Элерса по игре на ОИ
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Главный тренер «Виннипега» Пол Морис в преддверии Олимпиады в Пекине дал консультации по игре на канадской площадке Хайнцу Элерсу, наставнику сборной Дании. Об этом сообщил журналист Майк Макинтайр.
«Приятно поговорить с другим тренером, который не пытается украсть вашу работу. Пока что», — приводит Макинтайр слова Мориса у себя в «твиттере».
Напомним, датчане являются соперником сборной России по групповому этапу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). С подопечными Элерса россияне сыграют 11 февраля. Также в группе B сыграют сборные Швейцарии и Чехии.
Отметим, что главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс — отец нападающего «Виннипега» Николая Элерса.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
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