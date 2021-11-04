Главный тренер «Виннипега» консультировал наставника сборной Дании Элерса по игре на ОИ

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис в преддверии Олимпиады в Пекине дал консультации по игре на канадской площадке Хайнцу Элерсу, наставнику сборной Дании. Об этом сообщил журналист Майк Макинтайр.

«Приятно поговорить с другим тренером, который не пытается украсть вашу работу. Пока что», — приводит Макинтайр слова Мориса у себя в «твиттере».

Напомним, датчане являются соперником сборной России по групповому этапу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). С подопечными Элерса россияне сыграют 11 февраля. Также в группе B сыграют сборные Швейцарии и Чехии.

Отметим, что главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс — отец нападающего «Виннипега» Николая Элерса.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).