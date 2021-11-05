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Тренер «Вашингтона» остался недоволен игрой Самсонова

Тренер «Вашингтона» остался недоволен игрой Самсонова
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт остался недоволен игрой вратаря своей команды Ильи Самсонова в матче против «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

«Мне не понравилось, как прошла игра. Были простые вещи, которые, как я думал, мы могли бы сделать лучше, вещи, которые Самсонов мог бы сделать лучше», — цитирует Лавиолетта журналист Саманта Пелл в своём твиттер-аккаунте.

Напомним, что в этой встрече за «Флориду» забивали Александр Барков (дважды), Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Фрэнк Ватрано.

За «Вашингтон» же отличились Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Также на счету Овечкина две результативные передачи. Нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и был заменён во втором периоде.

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